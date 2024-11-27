Тольяттинец захватил муниципальную землю и поставил там забор

Житель Тольятти самовольно возвел на муниципальной земле металлические конструкции и установил ограждение. Площадь захваченного участка составила 150 кв. метров. В дело вмешались приставы и помогли муниципалитету восстановить порядок.

Ранее в суд подали иск тольяттинские чиновники с требованием обязать местного жителя освободить земельный участок от возведенных строений, складируемого там инвентаря и ограждения. Суд пришел к выводу об отсутствии у гражданина оснований для использования земельного участка и удовлетворил исковые требования.

В отделении судебных приставов Центрального района Тольятти было возбуждено исполнительное производство. Мужчине запретили выезжать за пределы России и внесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Также приставы рассказали, что при дальнейшем бездействии мужчины, захватившего муниципальную землю, его привлекут к административной ответственности по статье "Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера".

"Доводы судебного пристава возымели эффект. Мужчина демонтировал металлические конструкции и убрал ограждение. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением", - отмечается в сообщении УФССП по Самарской области.