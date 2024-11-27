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НОВИКОМ повысил доходность по вкладу "Капитал" до 22,7%

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Госкорпорации Ростех изменил условия по вкладам линейки "Капитал" сроком на 91 и 181 день. Таким образом, максимальная доходность депозитов НОВИКОМа достигла 22,7% годовых.

Фото: предоставлено Новикомбанком

"Капитал" — непополняемый вклад с высокой ставкой, которая выплачивается в конце срока. Минимальная сумма депозита — 10 тыс. рублей. Для клиентов, желающих разместить на вкладе более 3,5 млн рублей, существует вклад "Капитал Premium". Кроме того, в банке существует депозит "Капитал Социальный", предусматривающий повышенную ставку для пенсионеров и зарплатных клиентов.

Основными клиентами НОВИКОМа в розничном сегменте являются сотрудники предприятий контура Госкорпорации Ростех. Актуальные ставки по накопительным продуктам банка позволяют им эффективно приумножать накопления.

Помимо "Капитала", который подразумевает максимальный доход, но не позволяет снимать средства и пополнять счет, НОВИКОМ предлагает клиентам несколько накопительных сценариев с более гибкими условиями. "Рост" — пополняемый вклад с ежемесячной выплатой дохода и растущей процентной ставкой. "Комфорт" — пополняемый вклад с возможностью снятия средств. Также существуют депозиты "Premium Рост" и "Premium комфорт" на сумму от 3,5 млн рублей. Для клиентов, желающих стабильно получать высокий доход с учетом изменений рынка предусмотрен вклад-флоатер "Рантье" с доходностью, "привязанной" к ключевой ставке Банка России.

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