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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Вера пришла на помощь: начались съемки сериала по мотивам повести Бориса Полевого "Доктор Вера"

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве стартовали съемки четырехсерийной военной драмы "Доктор Вера" (18+) по одноименной повести Бориса Полевого о реальном подвиге медика в оккупации в годы Великой Отечественной войны. За производство сериала отвечает Art Pictures Vision при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и участии "НМГ Студии". Премьера проекта состоится весной 2025 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru и на телеканале СТС.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Фото со съемок (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru)

Сериал расскажет историю Веры Трешниковой (Татьяна Бабенкова), которая после немецкой оккупации в 1941 году осталась единственным медиком в городе. Ее больница оказалась под круглосуточным контролем гестапо. Чтобы продолжать выполнять свой врачебный долг, Вера делала вид, что пошла на сотрудничество с фашистами. Горожане осуждали ее, не зная, что в больнице девушка прячет центр партизанского движения.

В работе над сериалом участвуют военные консультанты, историки, врачи, эксперты по историческому медицинскому реквизиту и реконструкторы. Чтобы перевоплотиться в медика тех лет, исполнительница главной роли Татьяна Бабенкова практиковалась под руководством хирургов, как зашивать раны, пережимать сосуды и делать надрезы.

Больницу, где работает Вера, воссоздадут в здании на территории подмосковной усадьбы Суханово. После московских съемок группа отправится в Ярославль и Торжок. Большую часть исторических костюмов и обуви изготовили на заказ, художники также используют в работе винтажные вещи из личных коллекций.

В сериале также участвуют немецкие актеры: генерала Фон Вайхса и военного врача Шонненберга сыграют Райнер Вагнер и Дирк Мартенс.

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Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

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