Вера пришла на помощь: начались съемки сериала по мотивам повести Бориса Полевого "Доктор Вера"

В Москве стартовали съемки четырехсерийной военной драмы "Доктор Вера" (18+) по одноименной повести Бориса Полевого о реальном подвиге медика в оккупации в годы Великой Отечественной войны. За производство сериала отвечает Art Pictures Vision при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и участии "НМГ Студии". Премьера проекта состоится весной 2025 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru и на телеканале СТС.

Фото со съемок (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru)

Сериал расскажет историю Веры Трешниковой (Татьяна Бабенкова), которая после немецкой оккупации в 1941 году осталась единственным медиком в городе. Ее больница оказалась под круглосуточным контролем гестапо. Чтобы продолжать выполнять свой врачебный долг, Вера делала вид, что пошла на сотрудничество с фашистами. Горожане осуждали ее, не зная, что в больнице девушка прячет центр партизанского движения.

В работе над сериалом участвуют военные консультанты, историки, врачи, эксперты по историческому медицинскому реквизиту и реконструкторы. Чтобы перевоплотиться в медика тех лет, исполнительница главной роли Татьяна Бабенкова практиковалась под руководством хирургов, как зашивать раны, пережимать сосуды и делать надрезы.

Больницу, где работает Вера, воссоздадут в здании на территории подмосковной усадьбы Суханово. После московских съемок группа отправится в Ярославль и Торжок. Большую часть исторических костюмов и обуви изготовили на заказ, художники также используют в работе винтажные вещи из личных коллекций.

В сериале также участвуют немецкие актеры: генерала Фон Вайхса и военного врача Шонненберга сыграют Райнер Вагнер и Дирк Мартенс.