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ПСБ получил премию Frank Mortgage Award за самый быстрый сервис по рассмотрению ипотечных заявок

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ признан лучшим среди крупнейших российских банков по скорости и удобству ипотечного сервиса для клиентов, по версии премии Frank Mortgage Award 2024. Профессиональное жюри высоко оценило возможности цифровых и сервисных решений, которые сокращают сроки ипотечных сделок в ПСБ и значительно повышают удобство клиентов.

"Цифровая инфраструктура, использование эффективных технологий скоринга и удобные онлайн-сервисы позволяют нам максимально оперативно проводить анализ данных для вынесения решения по заявке, сохраняя кредитное качество портфеля. Для ипотечных заемщиков всегда важен комплексный сопутствующий сервис — быстрота, удобство и качественное сопровождение сделки. Благодаря постоянному развитию цифровой инфраструктуры и совершенствованию клиентского пути мы обеспечиваем комфортное обслуживание на каждом этапе ипотечной сделки. ПСБ второй год подряд показывает лучший результат по скорости рассмотрения ипотечных заявок на банковском рынке — в нашем банке процесс рассмотрения ипотечной заявки занимает всего несколько минут", — отметила Марина Заботина, заместитель директора департамента развития бизнеса ипотеки и премиального сегмента ПСБ.

Frank Mortgage Award — национальная премия за лучшие банковские ипотечные продукты и сервисы, которые на основе маркетинговых исследований и изучения клиентского опыта выбирает аналитическая компания Frank RG. В основе выбора победителей этого года — результаты масштабного отраслевого исследования "Ипотека в России 2024", в котором были проанализированы ипотечные программы крупнейших кредитных организаций страны, протестирован диджитал-функционал банков, изучены мнения более 2,5 тысяч ипотечных клиентов, проведены интервью с участниками рынка: банками, застройщиками и агентствами недвижимости.

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