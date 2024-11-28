Самарский облсуд не позволил прекратить уголовное дело о катании на тюбинге, закончившемся травмами

Самарский областной суд отменил вынесенное ранее решение о прекращении уголовного дела, возбужденного из-за ДТП с тюбингом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2023 г. 19-летний парень катал 17-летнюю знакомую на тюбинге, привязанном к Datsun On-Do. В какой-то момент тюбинг занесло, девушка ударилась о столб и получила черепно-мозговую травму и другие тяжкие травмы.

При рассмотрении дела в Безенчукском районном суде обвиняемый и представитель потерпевшей просили прекратить уголовное дело за примирением сторон - молодой человек извинился и возместил ущерб в размере 100 тыс. рублей. Суд счел это достаточным и 5 сентября 2024 г. прекратил дело.

С таким решением не согласилась прокуратура. По мнению надзорного ведомства, подсудимый не снизил перед обществом степень общественной опасности совершенного преступления и, сохраняя право на управление транспортом, является потенциально опасным участником дорожного движения.

Областной суд посчитал доводы прокуратуры весомыми и вернул дело в районный суд на новое рассмотрение в ином составе.