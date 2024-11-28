Самарское предприятие осваивает зарубежные рынки с господдержкой

Региональный Центр поддержки экспорта помог предприятию заключить девять экспортных контрактов.

Компания "АвтоГазТранс" проектирует и изготавливает оборудование, предназначенное для хранения, транспортировки и выдачи углекислого газа.

"Наша продукция применяется в самых разных отраслях: на производствах минеральной воды и безалкогольных напитков, агропромышленных предприятиях, металлургических, нефтегазовых заводах и многих других", - рассказала Екатерина Марьина, начальник отдела маркетинга ООО "АвтоГазТранс".

Предприятие поставляет оборудование не только по всей России, но и успешно работает за рубежом: Беларусь, Казахстан, Грузия, Армения, Туркменистан, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан. Наращивать объемы поставок на внешние рынки помогает господдержка. Предприятие активно взаимодействует с Центром поддержки экспорта Самарской области.

"Весь 2023 год мы активно пользовались услугами Самарского центра поддержки экспорта. Нам помогли в поиске зарубежного партнера, переводе контрактов и документации на иностранные языки, участии в международных бизнес-миссиях, конференциях, выставках. И, благодаря этому плодотворному сотрудничеству, мы смогли выйти на федеральный этап конкурса "Экспортер года-2024", - отметила Екатерина Марьина.

В финале конкурса "АвтоГазТранс" занял второе место в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в сегменте МСП. Как отмечают в компании, цель на ближайшие годы - развиваться, осваивать новые рынки. К примеру, сейчас на предприятии думают о поставках в Сербию.

В Самарской области активно помогают производителям товаров и услуг осваивать внешнеэкономическую деятельность и успешно выходить со своей продукцией на рынки дружественных стран. Эта работа ведется в соответствии с нацпроектами "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство".

"Развитие экспорта в Самарской области - одна из приоритетных наших задач на ближайшие годы. Предприятия региона расширяют взаимодействие с компаниями из дружественных государств. Выстраиваем взаимоотношения и ищем самые разные варианты сотрудничества, направленные на увеличение объемов экспорта", - отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Для тех, кто еще только планирует свой экспортный старт, в ЦПЭ действуют консультации, регулярные обучающие курсы и семинары, акселерационные программы. Для экспортеров со стажем есть самостоятельные и комплексные услуги, решающие практически все экспортные задачи.

"Мы содействуем бизнесу на всех этапах экспортного цикла: помогаем выбрать страну, организовать участие в профильных выставках и бизнес-миссиях, найти зарубежных партнеров, подготовить необходимую документацию и многое другое. Наша работа с экспортерами признана одной из лучших в стране - Центр поддержки экспорта Самарской области по итогам 2023 года занял 3 место в рейтинге Российского экспортного центра", - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.