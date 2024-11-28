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Преступления Происшествия

Самарский облсуд согласился с арестом экс-министра управления финансами Андрея Прямилова

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 26 ноября, Самарский областной суд оставил без изменений постановление Октябрьского райсуда о заключении под стражу бывшего министра управления финансами Самарской области Андрея Прямилова. Об этом сообщили в районном суде.

Напомним, Прямилова задержали 17 октября в рамках дела о коррупции при строительстве метро. Ему вменяют п. "в, г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий").

Как уточнял депутат Госдумы Александр Хинштейн, согласно фабуле обвинения, чиновники, "действуя в составе ОПГ", сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро "Театральная", пишет Александр Хинштейн. При этом смету на объект искусственно увеличили до 18,4 млрд рублей.

18 октября Октябрьский районный суд Самары отправил экс-министра под стражу до 19 ноября. Защитник подозреваемого обжаловал это решение в апелляционном порядке.

При этом 19 ноября Прямилову уже продлили арест по 19 февраля включительно.

26 ноября Самарский областной суд рассмотрел жалобу и не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы. Постановление суда первой инстанции оставили без изменений.

Отметим, недавно Андрей Прямилов вместе с экс-председателем регионального правительства Виктором Кудряшовым, бывшими министрами строительства Николаем Плаксиным, Михаилом Асеевым, а также "иными неустановленными лицами" стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества с использованием служебного положения"). Это уголовное дело также касается строительства метро в Самаре.

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