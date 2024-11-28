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Суды Происшествия

Тольяттинец под видом приобретения недвижимости обманул знакомых на 20 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, которого обвиняли в крупном мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

С марта 2015 по март 2018 г. мужчина пообещал другу помочь в покупке жилого дома и двух участков в с. Подстепки Ставропольского района, а также двух квартир в Тольятти. Для этого потерпевший передал 14,5 млн руб., которые обвиняемый забрал себе.

Кроме того, Тольяттинец делал вид, что успешно инвестирует в строительство, и попросил другого знакомого дать взаймы под проценты 7 млн рублей. Деньги якобы были нужны для участия в долевом строительстве восьми квартир. Вот только в назначенное время мужчина не вернул деньги и никакие квартиры не приобрел.

В суде тольяттинец не признал вину. Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и взыскали сумма материального ущерба.

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