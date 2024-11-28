Жительница Самарской области воспользовалась переведенным по ошибке деньгами и получила приговор

В Приволжском районе Самарской области суд рассмотрел уголовное дело 45-летней местной жительницы, которую обвиняли в краже с причинением значительного ущерба. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В декабре 2023 г. потерпевшая ошибочно перевела на чужой банковский счет 120 тыс. руб., а потом неоднократно просила вернуть их. Однако владелица счета отказалась переводить деньги обратно и перестала отвечать на телефонные звонки. Чужие деньги она потратила.

Суд назначил обвиняемой 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства. Также суд обязал ее возместить ущерб потерпевшей.