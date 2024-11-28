16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Клиентские службы Отделения СФР по Самарской области 30 ноября проведут прием граждан В Тольятти пройдет финал чемпионата Самарской области "Будущие профессионалы 5+" В губдуме решили уточнить законодательство о валежнике Военкоры Евгений Линин и Лина Корсак выступят на молодежном патриотическом форуме "Знание.Герои" в Самаре Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Общество

Клиентские службы Отделения СФР по Самарской области 30 ноября проведут прием граждан

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В марте 2024 года был расширен график приема граждан в клиентских службах Отделения СФР по Самарской области. Теперь приемы осуществляются не только в будние дни, но и в каждую последнюю субботу месяца. В ноябре дополнительный день приема приходится на 30 число.

Несмотря на то, что большую часть услуг отделения можно получить на портале Госуслуг, решение некоторых вопросов может потребовать личного обращения. К примеру, оформление справок, помощь с онлайн-сервисами или получение персональных консультаций.

"Для работающих жителей региона новый график особенно удобен, поскольку теперь они смогут обратиться за услугами в выходной день", — добавила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Ознакомиться с графиком приема посетителей, адресами и контактными данными клиентских служб можно на официальной странице Отделения СФР по Самарской области.

Записаться на прием можно по телефону единого контакт-центра Социального фонда России: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы линии Отделения СФР по Самарской области — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30). Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения фонда в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Константин Трубченко 23 ноября 2024 11:12 В Самаре презентовали новый проект 5-й очереди набережной

Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.

Вячеслав Гусев 09 ноября 2024 04:22 Природоохранная прокуратура рассказала о захвате берега в Усинском

Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.

Грета Отто 05 ноября 2024 13:57 В муниципалитетах региона ликвидируют образовавшиеся ранее стихийные свалки

Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???

Фото на сайте

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Шопер, футболка или зонт? Показываем, какие сувениры можно привезти из Самарской области

Шопер, футболка или зонт? Показываем, какие сувениры можно привезти из Самарской области

Бутик-отель "Дом Сивре": камерный особняк, где останавливался Эльдар Рязанов

Бутик-отель "Дом Сивре": камерный особняк, где останавливался Эльдар Рязанов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1