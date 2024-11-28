Клиентские службы Отделения СФР по Самарской области 30 ноября проведут прием граждан

В марте 2024 года был расширен график приема граждан в клиентских службах Отделения СФР по Самарской области. Теперь приемы осуществляются не только в будние дни, но и в каждую последнюю субботу месяца. В ноябре дополнительный день приема приходится на 30 число.

Несмотря на то, что большую часть услуг отделения можно получить на портале Госуслуг, решение некоторых вопросов может потребовать личного обращения. К примеру, оформление справок, помощь с онлайн-сервисами или получение персональных консультаций.

"Для работающих жителей региона новый график особенно удобен, поскольку теперь они смогут обратиться за услугами в выходной день", — добавила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Ознакомиться с графиком приема посетителей, адресами и контактными данными клиентских служб можно на официальной странице Отделения СФР по Самарской области.

Записаться на прием можно по телефону единого контакт-центра Социального фонда России: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы линии Отделения СФР по Самарской области — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30). Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения фонда в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.