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РСХБ подключился к платформе цифрового рубля Банка России

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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28 ноября 2024 года Россельхозбанк провел первую операцию с цифровыми рублями. Счета цифрового рубля были открыты пилотной группе клиентов — физических и юридических лиц. Переводы и платежи в цифровых рублях полностью бесплатны.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Через мобильное приложение банка участники пилота смогут проводить операции на платформе цифрового рубля Банка России: обменивать безналичные рубли на цифровые и обратно, совершать переводы, оплачивать товары и услуги, оформлять возвраты. Кроме того, доступен автоперевод цифровых рублей по заданным пользователем параметрам. При этом все действия надежно защищены криптографическими методами.

Так, по информации Россельхозбанка, в число первых операций с цифровыми рублями вошли покупка продуктов и билетов на поезд, переводы формата C2C между физическими лицами, а также C2B — от клиента бизнесу.

Количество клиентов и перечень возможных операций будут расширяться. Предполагается, что с 1 июля 2025 года операции с цифровыми рублями станут массовыми.

"Цифровой рубль открывает новый горизонт возможностей как для всего финансового сектора, так и для каждого клиента банка. Механика обращения с цифровым рублем не будет отличаться от безналичной операции. Мы отвечаем запросам наших пользователей сделать такой процесс бесшовным и понятным для клиентов", — комментирует заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Николай Ульянов.

Россельхозбанк вошел в перечень финансовых организаций, отобранных Банком России для участия в пилотном проекте по внедрению расчетов в цифровом рубле. После успешного обновления банковской инфраструктуры РСХБ в пилотном режиме приступил к проведению операций в цифровых рублях.

Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России выпускает в дополнение к существующим формам денег. Один цифровой рубль равнозначен одному наличному или безналичному рублю. При этом доступ к счетам цифровых рублей возможен через мобильное приложение любой кредитной организации, подключенной к платформе.

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