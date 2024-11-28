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Туризм Общество

В Самарской области появятся автомобильные туристические маршруты

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области опубликовало программу "Развитие автомобильного туризма в Самарской области". Она рассчитана на период с 2025 по 2029 год и на перспективу до 2035 года.

Фото: Волга Ньюс

Перечень программных задач — от создания условий для совершенствования и развития автодорожной сети в регионе до модернизации и создания туристической инфраструктуры (гостиницы, включая модульные, кемпинги, музеи, усадьбы, набережные, центры городов, пляжи, природные аттракции, тропы, парки и т. д.). Сюда же относятся популяризация и продвижение автомобильных туристических маршрутов на внутреннем и международном рынках.

С 2025 по 2029 министерство туризма Самарской области будет проводить ежегодный мониторинг для оценки результатов.

Власти рассчитывают, что после того, как программа будет реализована, в регионе появится эффективная система межведомственного и межуровневого взаимодействия при решении вопросов развития автотуризма; будут определены автомобильные туристические маршруты и синхронизированы с планами по развитию автодорог; будут оказаны меры поддержки предпринимателям, задействованным в развитии объектов дорожного сервиса, в тч. в составе многофункциональных зон дорожного сервиса, кемпингов и стоянок; появится сопутствующая инфраструктура и т. п.

К постановлению прилагается и план мероприятий. В него включены: разработка карты-схемы автомобильных туристических маршрутов с учетом мест показа, путевых точек (остановок), локаций размещения объектов дорожного сервиса, объектов туристической инфраструктуры; реализация реконструкции капремонта, ремонта и содержания областных дорог на турмаршрутах; создание туристической инфраструктуры на автомобильных турмаршрутах; установка элементов туристской навигации к объектам туристического показа, организация работы по поддержанию их в норме; проведение мероприятий, направленных на популяризацию и продвижение автотуризма Самарской области; создание вкладки "Автомобильный туризм" в разделе "Путеводитель" на региональном туристическом портале samara.travel; создание дизайн-макета и буклетов по автотуризму; добавление раздела "Автомобильный туризм" в маршрутный каталог по Самарской области; проведение презентации разработанного автомобильного туристического маршрута.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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