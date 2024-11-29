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Баскетбольная "Самара" на выезде обыграла "Астану"

АСТАНА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 28 ноября, БК "Самара" в матче Единой Лиги ВТБ в столице Казахстана переиграл "Астану".

Игра завершилась со счетом 81:59.

Главный тренер "Самары" Дражен Анзулович отметил, что первые две четверти были очень хорошие.

"Мы показывали хорошую игру и в защите, и в нападении, сделали все то, что хотели. Но третья и четвертая четверть не были "серьезными": мы не показали достаточно ответственности и достаточно желания. Как мы играли первые две четверти — вот так нужно играть все сорок минут", — заключил он.

Следующий матч самарская команда проведет 1 декабря в Москве против ЦСКА.

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