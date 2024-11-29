Баскетбольная "Самара" на выезде обыграла "Астану"

В четверг, 28 ноября, БК "Самара" в матче Единой Лиги ВТБ в столице Казахстана переиграл "Астану".
Игра завершилась со счетом 81:59.
Главный тренер "Самары" Дражен Анзулович отметил, что первые две четверти были очень хорошие.
"Мы показывали хорошую игру и в защите, и в нападении, сделали все то, что хотели. Но третья и четвертая четверть не были "серьезными": мы не показали достаточно ответственности и достаточно желания. Как мы играли первые две четверти — вот так нужно играть все сорок минут", — заключил он.
Следующий матч самарская команда проведет 1 декабря в Москве против ЦСКА.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.