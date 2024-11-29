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Происшествия

В Самаре завели уголовное дело на мать, накопившую долг по алиментам на 850 тыс. рублей

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница Куйбышевского района, отдав своего ребенка на воспитание отцу, благополучно забыла о его существовании и о том, что нужно платить алименты. В итоге долг вырос до суммы 850 тысяч и в дело вмешались приставы, передает пресс-служба УФССП по Самарской области.

"Сын проживает с отцом. Родная мама мальчика на протяжении длительного периода не принимала участие в воспитании ребенка и накопила задолженность в размере 850 тысяч рублей", - рассказали приставы.

В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав Куйбышевского района Самары арестовал счета должницы и постановил взыскать исполнительский сбор, однако мать продолжала уклоняться от исполнения родительских обязательств.

Тогда на женщину составили административный протокол по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Но и после отбытия административного наказания нерадивая мать не преступила к погашению задолженности.

После этого было возбуждено уголовное дело за "Неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Кроме того, в качестве принудительной меры обеспечения требований исполнительного документа судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста в отношении принадлежащего гражданке на праве собственности благоустроенного дома.

"Осознав, что в случае дальнейшей неуплаты ее недвижимость будет принудительно реализована для оплаты долга, женщина изыскала денежные средства и полностью оплатила всю сумму задолженности по алиментным платежам 12-летнему сыну", - отмечается в сообщении.

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