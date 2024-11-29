В Самаре завели уголовное дело на мать, накопившую долг по алиментам на 850 тыс. рублей

Жительница Куйбышевского района, отдав своего ребенка на воспитание отцу, благополучно забыла о его существовании и о том, что нужно платить алименты. В итоге долг вырос до суммы 850 тысяч и в дело вмешались приставы, передает пресс-служба УФССП по Самарской области.
"Сын проживает с отцом. Родная мама мальчика на протяжении длительного периода не принимала участие в воспитании ребенка и накопила задолженность в размере 850 тысяч рублей", - рассказали приставы.
В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав Куйбышевского района Самары арестовал счета должницы и постановил взыскать исполнительский сбор, однако мать продолжала уклоняться от исполнения родительских обязательств.
Тогда на женщину составили административный протокол по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Но и после отбытия административного наказания нерадивая мать не преступила к погашению задолженности.
После этого было возбуждено уголовное дело за "Неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Кроме того, в качестве принудительной меры обеспечения требований исполнительного документа судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста в отношении принадлежащего гражданке на праве собственности благоустроенного дома.
"Осознав, что в случае дальнейшей неуплаты ее недвижимость будет принудительно реализована для оплаты долга, женщина изыскала денежные средства и полностью оплатила всю сумму задолженности по алиментным платежам 12-летнему сыну", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?