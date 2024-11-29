Прокуратура Самарской области добилась отмены 23 решений о реабилитации жертв политических репрессий

Зампрокурора области Тимур Маслов рассказал о работе ведомства по отмене незаконных решений о реабилитации нацистских пособников.

— Как развивалось законодательство в сфере реабилитации жертв политических репрессий в нашей стране?

— Работа по реабилитации жертв политических репрессий инициирована руководством СССР в 1953 году. Она осуществлялась по заявлениям пострадавших от репрессий, а также их родственников.

В 1955 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР "Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг." объявлена всеобщая амнистия, которая в последующем, в том числе привела к реабилитации по формальным критериям и обелению пособников нацистов и изменников родины, служивших в прибалтийских, украинских и иных карательных подразделениях, сформированных по национальным признакам, участников подпольных националистических и бандитских формирований.

Следующий этап реабилитации начался в конце 80-х годов XX века и был связан с политикой гласности эпохи перестройки, которая инициировала общественную инициативу по вопросу реабилитации, а также обращение к рассекреченным архивным документам.

Правовой базой дальнейшей работы по реабилитации репрессированных стали Закон Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", указ президента Российской Федерации от 21.04.2014 № 268 "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития", а также были изданы сотни книг памяти с именами репрессированных, тысячи исследований и сборников документальных материалов о репрессиях, установлены памятные знаки и монументы жертвам репрессий, продолжалась работа с архивными материалами, создавались тематические музейные экспозиции.

— Какие изменения претерпело законодательство о реабилитации жертв политических репрессий в последнее время?

— В 2020 г. принята конституционная норма, согласно которой Российская Федерация чтит память защитников отечества, обеспечивает защиту исторической правды.

Историческая правда формируется на основе изучения архивных документов, иных исторических источников, свидетельств очевидцев событий, мнений и высказываний экспертов, а ее защита носит характер общенациональной декларации, констатирующей итоги исторического прошлого и уточняющей статус Российского государства на будущее.

Кроме того, в текущем году в Концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий внесены изменения, согласно которым реализация настоящей концепции должна осуществляться в соответствии со следующими принципами: необходимости объективного анализа как достижений Российского государства, так и его трагических страниц, в том числе политических репрессий; недопустимость реабилитации и оправдания лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений, преступлений против мира и человечности.

В рамках увековечения памяти жертв политических репрессий в соответствии с концепцией запланирована проверка обоснованности решений судебных и несудебных органов, а также отмена вынесенных решений о реабилитации в отношении:

— изменников родине, совершивших преступления против государства в форме шпионажа, выдачи военной или гостайны, перехода на сторону врага, террористического акта и диверсии;

— совершивших насильственные действия в отношении гражданского населения и военнопленных, а также пособничество изменникам родины и фашистским оккупантам в совершении таких действий во время Великой Отечественной войны;

— участвовавших в организации бандформирований, совершавших убийства, грабежи и другие насильственные действия, а также принимавших личное участие в совершении этих деяний в составе бандформирований;

— совершивших военные преступления, преступления против мира, против человечности и против правосудия.

Учитывая указанные изменения, Генпрокуратура РФ в октябре внесла изменения в ведомственный приказ "Об организации деятельности органов прокуратуры по исполнению и надзору за исполнением Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", согласно которым прокуратурам субъектов необходимо на постоянной основе проводить работу по выявлению и отмене таких решений.

Таким образом, процесс реабилитации прошел несколько этапов, которые отвечали стратегии внутриполитического развития нашей страны.

— Какая работа ведется прокуратурой Самарской области по реабилитации жертв политических репрессий в реалиях настоящего времени, является ли данное направление прокурорской деятельности актуальным в настоящее время?

— В настоящее время продолжается работа по реабилитации репрессированных в соответствии с конституционным принципом сохранения исторической правды.

При этом прокуратура Самарской области с середины 2022 г. ведет активную работу по выявлению фактов необоснованного оправдания пособников нацистов и изменников родины для обеспечения защиты исторической правды.

За это время прокуратура Самарской области составила реестр выявленных и изученных уголовных дел в отношении лиц, реабилитированных за государственные преступления.

— Можете назвать, дела по каким преступлениям проверялись прокуратурой?

— Прокуратурой проверялись уголовные дела, по которым были реабилитированы лица за совершение преступлений, предусмотренных статьями 58.1а (измена родине), 58.1б (измена родине военнослужащим), 58.1в (способствование побегу военнослужащего за границу), 58.1г (недонесение об измене), 58.3 (способствование каким бы то ни было способом иностранному государству, находящемуся с СССР в состоянии войны), 58.6 (шпионаж) УК РСФСР, совершенные в период с 1939 по 1960 год. Особое внимание уделялось периоду Великой Отечественной войны и послевоенный период.

— Каким образом проводилась проверка, какие архивы изучались?

— В ходе проверки изучены хранящиеся в архиве прокуратуры области номенклатурные дела с заключениями о реабилитации и надзорные производства по делам о жертвах политических репрессий; запрошены в государственных и специализированных архивах сведения о хранящихся архивных уголовных делах с заключениями о реабилитации, а именно: в ГБУ Самарской области "Центральный государственный архив Самарской области"; ГУ МВД России по Самарской области; УФСИН России по Самарской области; истребованы из органов исполнительной власти сведения о лицах, получивших льготы в связи с признанием их жертвами политических репрессий либо пострадавшими от политических репрессий; на постоянной основе осуществлялся мониторинг СМИ и интернета, а также изучение поступающих обращений по вопросам реабилитации, обеспечено взаимодействие с органами местного самоуправления, архивными и иными учреждениями, а также с общественными организациями, участвовавшими в проектах, посвященных Великой Отечественной войне.

Кроме того, сплошным методом проанализирована "Книга Памяти Самарской области" на предмет выявления лиц, осужденных по указанным статьям УК РСФСР.

— Сколько установлено необоснованно реабилитированных лиц?

— За все время проверки выявлено 23 человека, которые необоснованно реабилитированы под видом жертв политических репрессий и по своей сути являлись нацистскими преступниками и их пособниками. Решения об их реабилитации были отменены прокуратурой Самарской области, чем восстановлена историческая справедливость.

— Можете рассказать поподробнее о подобных случаях?

— Например, изучением одного дела установлено, что в 1943 г. гражданин СССР вместе c немцами выехал в Польшу, где поступил на службу в немецкую армию, принял присягу на верность фашистской Германии и находился на службе в немецкой армии до апреля 1945 года.

В 2001 г. указанный гражданин был реабилитирован, так как якобы в материалах дела нет достаточных доказательств его активного пособничества немецким властям.

Однако, по нашему мнению, его реабилитация являлась незаконной и противоречила конституционному принципу сохранения исторической правды. Учитывая изложенное, решение о реабилитации данного гражданина было отменено прокуратурой Самарской области.

В другом деле установлено, что лицо, находясь в немецком плену, по поручению фашистов разрисовывало военные карты для немецкой разведки. Реабилитации в отношении данного лица также отменена прокуратурой.

— Продолжит ли дальше прокуратура работу в данном направлении?

— Да, конечно, работа в данном направлении будет продолжена, пока не будут установлены все нацистские преступники, которые были необоснованно и незаконно реабилитированы.



