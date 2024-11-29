НОВИКОМ поделился опытом работы с предприятиями на форуме "Российский промышленник"

Дочерний банк Госкорпорации Ростех принял участие в XXVIII Международном форуме-выставке "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге. В рамках форума старший вице-президент НОВИКОМа Анна Лаврентьева выступила с докладами о стимулировании проектов технологического развития и повышении финансовой грамотности среди работников реального сектора экономики.

На сессии "Законодательное обеспечение развития промышленности и достижения технологического суверенитета" Анна Лаврентьева рассказала об эффективном механизме поддержки проектов промышленности с применением банковского стимулирующего регулирования.

Банк был одним из первых, кто внес свои предложения по критериям таксономии технологического суверенитета и структурной трансформации экономики, часть из них нашла свое отражение в законотворчестве, подчеркнула представитель НОВИКОМа. В рамках таксономии кредитные организации финансируют проекты, направленные на создание инновационной продукции и модернизацию инфраструктуры по более доступным ставкам не за счет бюджетных субсидий, а посредством применения стимулирующего регулирования Банка России. Механизм постоянно совершенствуется, в частности, недавно регулятор расширил финансовые инструменты таксономии, дополнив их облигационными займами, кредитованием лизинговых компаний и возможностью применения синдицированного кредитования.

Старший вице-президент НОВИКОМа внесла предложения по дальнейшей донастройке механизма таксономии, исходя из практики его применения в проектах партнеров банка. Среди них — синхронизация критериев проектов технологического суверенитета и кластерной инвестиционной платформы, выделение поручительств институтов развития для проектов таксономии. Также Анна Лаврентьева подчеркнула, что применять регуляторные стимулы по кредитованию целесообразно не только к проектам таксономии, но и при кредитовании на приобретение производимой в рамках проектов продукции.

Еще одна тема, которую банк Ростеха осветил в ходе участия в форуме, — финансовое просвещение сотрудников промышленности и предпринимателей. На протяжении нескольких лет Госкорпорация Ростех совместно с НОВИКОМом и Академией Ростеха активно проводят обучающие программы по финграмотности для широкой аудитории — от сотрудников предприятий до топ-менеджмента промышленных холдингов. Специалисты Банка проводят очные уроки для работников непосредственно на предприятиях; разработаны онлайн-курсы, на регулярной основе информация публикуется в онлайн-каналах банка. Отдельный акцент в финансовом просвещении банком сделан на вопросах кибербезопасности и противодействии мошенничеству.

Программы повышения финграмотности у Новикома сформированы не только для физических лиц, но и для субъектов МСП, включая промышленную кооперацию крупных холдингов. В рамках данного курса Банк, в том числе рассказывает о возможностях использования классических и новейших банковских инструментов и их сочетании, о цифровых платформах и партнерских сервисах, о мерах господдержки МСП и как за счет всех этих инструментов можно снизить затраты и повысить эффективность бизнеса.