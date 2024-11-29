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Сбер: жители Поволжья стали больше инвестировать в драгметаллы

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За первые 10 месяцев 2024 года жители Поволжья приобрели в рамках обезличенных металлических счетов Сбера в среднем 2 раза больше драгметаллов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом показатели увеличились по всем видам приобретённых металлов. Так, более чем в 2 раза стало популярнее серебро, ровно в 2 раза увеличилась покупка платины, в 1,6 раз — палладия, в 1,2 раза — золота. Традиционно для Поволжья лидером по абсолютному весу остаётся серебро: с начала года жители поволжских регионов приобрели более 3 млн грамм этого металла для инвестиций.

Выбор драгоценных металлов, в которые с начала года жители регионов Поволжья инвестируют свои средства, различается по областям. В Астраханской, Самарской и Ульяновской областях больше всего вырос вес приобретённой платины — в среднем этот металл жители указанных регионов выбирали для инвестиций в 2,5 раза чаще, чем за этот же период прошлого года. Жители Саратовской и Волгоградской областей в 3,7 раз чаще приобретали серебро, Оренбургской и Пензенской — палладий, приобретённый вес которого за указанный период увеличился в 2 раза.

"Мы наблюдаем заметный рост интереса к инвестициям в драгоценные металлы в Поволжье, что свидетельствует о готовности и желании жителей к долгосрочным вложениям. Увеличение объёма покупок по всем категориям металлов подчеркивает также активное стремление наших клиентов диверсифицировать свои инвестиционные портфели. При этом Сбер всегда готов помочь в выборе оптимальных инструментов для инвестиций и информировать о текущих трендах, чтобы каждый мог максимально эффективно распоряжаться своими средствами", — сообщила председатель Поволжского банка Сбербанка Наталия Цайтлер.

Металлический счет — это счёт, на котором отражается принадлежащий драгоценный металл в граммах без сведений о пробе, номерах слитков и производителе. Можно в любой момент купить или продать металл банку, не получая его на руки и без проверки слитков в онлайн-формате.

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