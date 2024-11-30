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ЖКХ и благоустройство Общество

Стало известно, какие самарские адреса останутся без воды на следующей неделе

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стало известно, где "РКС-Самара" будет проводить ремонтно-профилактические работы на следующей неделе. По информации ресурсоснабжающей организации, большинство работ пройдет без отключения воды, но в некоторых случаях возможно кратковременное отключение водоснабжения.

4 декабря планируется установка четырех задвижек диаметром 300 мм по ул. Ленинской. Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 4 декабря до 10:00 5 декабря по адресам:

  • ул. Бр.Коростелевых, 39-47, 76-100;
  • ул. Ленинская 100-116, 63-75Б;
  • ул. Льва Толстого, 77-109, 82-122;
  • ул. Арцыбушевская, 3-27А, 4-34;
  • пер. Тургенева, 1-27,4;
  • пер. Гончарова, 4,6,8,14,16,18,3,5;
  • ул. Некрасовская, 87-89, 90-94 Ж;
  • ул. Садовая, 74-100, 83-117;
  • ул. Красноармейская, 91,93,93А.

Адрес установки бойлеров: ул. Арцыбушевская, 3А; Ленинская, 102

5  декабря планируется врезка линии диаметром 100 мм на Опытной станции по садоводству. Для этого с 10:00 до 20:00 холодная вода будет отключена по адресам:

  • Опытная станция по садоводству, Котельная 2 КН, Волжское шоссе, 70;
  • ул. Демократическая, 65;
  • СДТ Мачта-1.

В этот же день, 5 декабря, запланирована замена запорной арматуры и участка водопроводной линии диаметром 300 мм на ул. Красноармейской. Холодное водоснабжение будет отключено с 08:00 до 16:00 по адресам:

  • ул. Красноармейская: 70, 72, 74, 76, 76А.

Адрес установки бойлера: ул. Красноармейская, 76А.

В течение недели список работ может быть скорректирован.

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Всего проголосовало: 147
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