Стало известно, какие самарские адреса останутся без воды на следующей неделе

Стало известно, где "РКС-Самара" будет проводить ремонтно-профилактические работы на следующей неделе. По информации ресурсоснабжающей организации, большинство работ пройдет без отключения воды, но в некоторых случаях возможно кратковременное отключение водоснабжения.
4 декабря планируется установка четырех задвижек диаметром 300 мм по ул. Ленинской. Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 4 декабря до 10:00 5 декабря по адресам:
- ул. Бр.Коростелевых, 39-47, 76-100;
- ул. Ленинская 100-116, 63-75Б;
- ул. Льва Толстого, 77-109, 82-122;
- ул. Арцыбушевская, 3-27А, 4-34;
- пер. Тургенева, 1-27,4;
- пер. Гончарова, 4,6,8,14,16,18,3,5;
- ул. Некрасовская, 87-89, 90-94 Ж;
- ул. Садовая, 74-100, 83-117;
- ул. Красноармейская, 91,93,93А.
Адрес установки бойлеров: ул. Арцыбушевская, 3А; Ленинская, 102
5 декабря планируется врезка линии диаметром 100 мм на Опытной станции по садоводству. Для этого с 10:00 до 20:00 холодная вода будет отключена по адресам:
- Опытная станция по садоводству, Котельная 2 КН, Волжское шоссе, 70;
- ул. Демократическая, 65;
- СДТ Мачта-1.
В этот же день, 5 декабря, запланирована замена запорной арматуры и участка водопроводной линии диаметром 300 мм на ул. Красноармейской. Холодное водоснабжение будет отключено с 08:00 до 16:00 по адресам:
- ул. Красноармейская: 70, 72, 74, 76, 76А.
Адрес установки бойлера: ул. Красноармейская, 76А.
В течение недели список работ может быть скорректирован.
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?