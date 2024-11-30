Стало известно, какие самарские адреса останутся без воды на следующей неделе

Стало известно, где "РКС-Самара" будет проводить ремонтно-профилактические работы на следующей неделе. По информации ресурсоснабжающей организации, большинство работ пройдет без отключения воды, но в некоторых случаях возможно кратковременное отключение водоснабжения.

4 декабря планируется установка четырех задвижек диаметром 300 мм по ул. Ленинской. Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 4 декабря до 10:00 5 декабря по адресам:

ул. Бр.Коростелевых, 39-47, 76-100;

ул. Ленинская 100-116, 63-75Б;

ул. Льва Толстого, 77-109, 82-122;

ул. Арцыбушевская, 3-27А, 4-34;

пер. Тургенева, 1-27,4;

пер. Гончарова, 4,6,8,14,16,18,3,5;

ул. Некрасовская, 87-89, 90-94 Ж;

ул. Садовая, 74-100, 83-117;

ул. Красноармейская, 91,93,93А.

Адрес установки бойлеров: ул. Арцыбушевская, 3А; Ленинская, 102

5 декабря планируется врезка линии диаметром 100 мм на Опытной станции по садоводству. Для этого с 10:00 до 20:00 холодная вода будет отключена по адресам:

Опытная станция по садоводству, Котельная 2 КН, Волжское шоссе, 70;

ул. Демократическая, 65;

СДТ Мачта-1.

В этот же день, 5 декабря, запланирована замена запорной арматуры и участка водопроводной линии диаметром 300 мм на ул. Красноармейской. Холодное водоснабжение будет отключено с 08:00 до 16:00 по адресам:

ул. Красноармейская: 70, 72, 74, 76, 76А.

Адрес установки бойлера: ул. Красноармейская, 76А.

В течение недели список работ может быть скорректирован.