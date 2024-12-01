Житель Октябрьска получил три года колонии за распространение наркотиков

В Самарской области 57-летний мужчина приговорен к трем годам лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере.

В полицию поступила информация, что ранее судимый за наркотики 57-летний житель вновь может быть причастен к незаконному обороту.

Мужчина был остановлен на автомобиле и досмотрен. У него обнаружено и изъято 14 полимерных пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета, банковскую карту и сотовый телефон, который использовался мужчиной для переговоров по вопросу приобретения наркотического средства.

Согласно полученным результатам, в пакетиках находилось наркотическое вещество — методон в крупном размере.

Как пояснил безработный мужчина, незадолго до задержания он приобрел для собственного употребления более 6 граммов запрещенных веществ без цели сбыта. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, переработка наркотических средств, либо их частей, содержащих наркотические средства).

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.