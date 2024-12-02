Две пассажирки пострадали при столкновении Kia и "четырнадцатой" в Тольятти

В воскресенье, 1 декабря, в Тольятти два человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:15 42-летняя на Kia Soul ехала по ул. Новозаводской. В районе дома № 57в, поворачивая налево, она не уступила дорогу и столкнулась со встречным ВАЗ-21140 под управлением 70-летнего мужчины.

В аварии пострадали две пассажирки "четырнадцатой" 69 и 64 лет.