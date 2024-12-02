ТСЖ из Самары заплатит 20 тыс. руб. упавшему на льду ребенку

Советский районный суд Самары обязал обслуживающую организацию выплатить компенсацию ребенку, упавшему на льду. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В марте 2024 г. 10-летняя девочка шла с матерью и сестрой и упала на обледеневшем тротуаре у подъезда дома №3 в Севастопольском переулке. Ребенок получил ушиб мягких тканей поясничной области.

За содержание дома отвечает ТСН "ТСЖ Севастопольский".

В прокуратуру обратилась законный представитель пострадавшей с жалобой на нарушения в сфере ЖКХ.

После этого надзорное ведомство через суд добилось того, что с "ТСЖ Севастопольский" взыскали компенсацию морального вреда 20 тыс. руб. и штраф 10 тыс. руб. за ненадлежащее оказание услуг по уборке снега.