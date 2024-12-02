ТСЖ из Самары заплатит 20 тыс. руб. упавшему на льду ребенку

Советский районный суд Самары обязал обслуживающую организацию выплатить компенсацию ребенку, упавшему на льду. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В марте 2024 г. 10-летняя девочка шла с матерью и сестрой и упала на обледеневшем тротуаре у подъезда дома №3 в Севастопольском переулке. Ребенок получил ушиб мягких тканей поясничной области.
За содержание дома отвечает ТСН "ТСЖ Севастопольский".
В прокуратуру обратилась законный представитель пострадавшей с жалобой на нарушения в сфере ЖКХ.
После этого надзорное ведомство через суд добилось того, что с "ТСЖ Севастопольский" взыскали компенсацию морального вреда 20 тыс. руб. и штраф 10 тыс. руб. за ненадлежащее оказание услуг по уборке снега.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?