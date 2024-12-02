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Происшествия

53 нетрезвых водителя попались за три дня в Самарской области

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, с 29 ноября по 1 декабря, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 53 водителя в состоянии опьянения. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Всего автоинспекторы зафиксировали более 1100 различных нарушений ПДД. Так, 119 автомобилистов поймали на нарушении правил тонировки. Еще 69 человек неправильно перевозили детей, а 128 не воспользовались ремнями безопасности.

Кроме того, 25 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы 33 раза нарушили ПДД на глазах у сотрудников ГИБДД.

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