53 нетрезвых водителя попались за три дня в Самарской области

За три дня, с 29 ноября по 1 декабря, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 53 водителя в состоянии опьянения. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего автоинспекторы зафиксировали более 1100 различных нарушений ПДД. Так, 119 автомобилистов поймали на нарушении правил тонировки. Еще 69 человек неправильно перевозили детей, а 128 не воспользовались ремнями безопасности.

Кроме того, 25 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы 33 раза нарушили ПДД на глазах у сотрудников ГИБДД.