53 нетрезвых водителя попались за три дня в Самарской области

За три дня, с 29 ноября по 1 декабря, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 53 водителя в состоянии опьянения. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего автоинспекторы зафиксировали более 1100 различных нарушений ПДД. Так, 119 автомобилистов поймали на нарушении правил тонировки. Еще 69 человек неправильно перевозили детей, а 128 не воспользовались ремнями безопасности.
Кроме того, 25 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы 33 раза нарушили ПДД на глазах у сотрудников ГИБДД.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?