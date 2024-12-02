CARCADE приняла участие в 3-м Международном форуме "Женщина третьего тысячелетия"

С 14 по 15 ноября в Москве прошёл 3-й Международный форум "Женщина третьего тысячелетия", объединивший более 300 делегатов из регионов РФ для обсуждения роли женщин в современном мире.

Мероприятие состоялось в Культурном центре Главного производственно-коммерческого управления при МИД России. В рамках Международного форума были проведены стратегические и экспертные сессии, заседания Международного дискуссионного клуба "VISION 3000", презентации инвестиционного потенциала регионов России и зарубежных стран, организованы дискуссионные площадки и многочисленные деловые встречи, а также интерактивные мастер-классы, ориентированные на развитие навыков управления.

Участники обсудили актуальные вопросы социальных, культурных, межнациональных и экономических проблем, представляющие интерес для российского и международного делового женского сообщества. По итогам мероприятия были подготовлены практические рекомендации для МИД России, включающие разработку международных программ по поддержке женщин-предпринимателей, создание онлайн-платформы для обмена опытом между лидерами и расширение международного сотрудничества в области гендерного равенства.

В работе форума участвовали представители российских и зарубежных государственных структур, эксперты в области бизнеса, культуры, журналистики, креативных индустрий, общественные деятели и ведущие международные женские сообщества.

"Подобные форумы открывают перспективы для сотрудничества и формирования сильного женского сообщества. В ходе мероприятия все участники смогли обменяться опытом: обсудили успешно реализованные проекты и инициативы, а также поделились своими достижениями и сложностями на пути к успеху. Было предусмотрено время для качественного нетворкинга, который в свою очередь будет способствовать дальнейшему развитию женского предпринимательства", — прокомментировала участие в форуме Алена Ледяева, управляющая подразделением ООО "Каркаде" в г. Москва.