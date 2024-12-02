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Экономика и бизнес

Представители Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса "Лучшая практика ТОС"

МОСКВА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей VI Всероссийского конкурса "Лучшая практика ТОС". В этом году представители Самарской области, внесшие значительный вклад в развитие своих территорий, победили в трех из девяти номинаций конкурса.

Фото: департамент внутренней политики СО

Председатель ТОС №8 Комсомольского района городского округа Тольятти Вячеслав Рябцов стал победителем в номинации "Комплексное развитие территорий". Его проект направлен на решение вопросов в ключевых сферах деятельности, включая реализацию мероприятий сразу в нескольких номинациях конкурса.

"Наш проект сориентирован на сохранение историко-культурного наследия нашего Шлюзового и города Тольятти. Мы с жителями оформили информационные стенды на тему архитектурных элементов микрорайона и с этим проектом победили. Признание важности и значимости нашей деятельности - конечно, это приятно", - говорит о победе Вячеслав Рябцов.

Нинель Курынова, председатель ТОС "ЗАСЫЗРАН" городского округа Сызрань, отмечена за достижения в номинации "Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма". Ее инициатива включает организацию культурных мероприятий, создание местных музеев и ремесленных мастерских, а также поддержку творческих студий и клубов.

И еще один представитель городского округа Сызрань - Светлана Шатова, председатель ТОС "Юго-Запад" - стала победительницей в номинации "Укрепляем мир общинами" с проектом "Добрососедство через творчество". Она активно участвует в мероприятиях, посвященных Международному дню соседей и др.
На территории Самарской области осуществляют свою деятельность 175 ТОС в четырех городских округах и 12 муниципальных районах области. Благодаря деятельности представителей общественности, объединенных ТОСами, решаются многие вопросы местного уровня: появляются новые детские и спортивные площадки, благоустраиваются общественные пространства, устраиваются праздничные и спортивные мероприятия, клубы по интересам, активности для детей.

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