Представители Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса "Лучшая практика ТОС"

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей VI Всероссийского конкурса "Лучшая практика ТОС". В этом году представители Самарской области, внесшие значительный вклад в развитие своих территорий, победили в трех из девяти номинаций конкурса.
Председатель ТОС №8 Комсомольского района городского округа Тольятти Вячеслав Рябцов стал победителем в номинации "Комплексное развитие территорий". Его проект направлен на решение вопросов в ключевых сферах деятельности, включая реализацию мероприятий сразу в нескольких номинациях конкурса.
"Наш проект сориентирован на сохранение историко-культурного наследия нашего Шлюзового и города Тольятти. Мы с жителями оформили информационные стенды на тему архитектурных элементов микрорайона и с этим проектом победили. Признание важности и значимости нашей деятельности - конечно, это приятно", - говорит о победе Вячеслав Рябцов.
Нинель Курынова, председатель ТОС "ЗАСЫЗРАН" городского округа Сызрань, отмечена за достижения в номинации "Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма". Ее инициатива включает организацию культурных мероприятий, создание местных музеев и ремесленных мастерских, а также поддержку творческих студий и клубов.
И еще один представитель городского округа Сызрань - Светлана Шатова, председатель ТОС "Юго-Запад" - стала победительницей в номинации "Укрепляем мир общинами" с проектом "Добрососедство через творчество". Она активно участвует в мероприятиях, посвященных Международному дню соседей и др.
На территории Самарской области осуществляют свою деятельность 175 ТОС в четырех городских округах и 12 муниципальных районах области. Благодаря деятельности представителей общественности, объединенных ТОСами, решаются многие вопросы местного уровня: появляются новые детские и спортивные площадки, благоустраиваются общественные пространства, устраиваются праздничные и спортивные мероприятия, клубы по интересам, активности для детей.
Последние комментарии
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.