В личном кабинете клиента "ЭнергосбыТ Плюс" доступны квитанции за ноябрь

Клиентам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" доступны квитанции за прошедший месяц. Узнать свое начисление за потребленное тепло в ноябре можно в "Личном кабинете".
С помощью сервиса жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут также произвести оплату за отопление и горячую воду без необходимости посещать офисы компании.
"Все больше горожан предпочитают узнавать о начислениях и оплачивать услуги дистанционно. На сегодняшний день свыше 300 тысяч клиентов компании в регионе используют Личный кабинет для управления лицевым счетом онлайн", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.
Напомним, что оплатить счета за ноябрь необходимо не позднее 10 декабря.
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