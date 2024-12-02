В личном кабинете клиента "ЭнергосбыТ Плюс" доступны квитанции за ноябрь

Клиентам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" доступны квитанции за прошедший месяц. Узнать свое начисление за потребленное тепло в ноябре можно в "Личном кабинете".

С помощью сервиса жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут также произвести оплату за отопление и горячую воду без необходимости посещать офисы компании.

"Все больше горожан предпочитают узнавать о начислениях и оплачивать услуги дистанционно. На сегодняшний день свыше 300 тысяч клиентов компании в регионе используют Личный кабинет для управления лицевым счетом онлайн", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.

Напомним, что оплатить счета за ноябрь необходимо не позднее 10 декабря.