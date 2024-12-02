Более чем 45 тысяч самарцев присоединились к онлайн-марафону "Мой бизнес - мое будущее"

Масштабный онлайн-марафон "Мой бизнес - мое будущее" для предпринимателей России состоялся в ноябре и собрал более 1 млн просмотров. Среди самых активных зрителей - жители Самарской области, наш регион вошел в ТОП-4 по количеству просмотров. Марафон состоялся при поддержке Минэкономразвития РФ, в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". Организатором выступила АНО "Национальное агентство "Мой бизнес".

В течение недели участники погружались в самые актуальные для бизнеса темы - от цифровизации процессов и эффективного маркетинга до работы с кадрами, финансовыми инструментами и нейросетями. В эфирах марафона выступили 45 экспертов, среди которых предприниматели, представители крупнейших российских компаний, маркетплейсов и банков, а также профессионалы из креативных индустрий.

"Мы объединили на одной площадке знания и опыт крупного бизнеса, известных специалистов и предпринимателей, чтобы дать самую актуальную и необходимую информацию бизнесу для успешного развития своего дела", - прокомментировала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Прямые эфиры, посвященные возможностям для предпринимателей, стали самыми популярными по количеству просмотров, на втором месте - управление кадрами, замыкают тройку маркетинг и сбыт.