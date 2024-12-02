Более чем 45 тысяч самарцев присоединились к онлайн-марафону "Мой бизнес - мое будущее"

Масштабный онлайн-марафон "Мой бизнес - мое будущее" для предпринимателей России состоялся в ноябре и собрал более 1 млн просмотров. Среди самых активных зрителей - жители Самарской области, наш регион вошел в ТОП-4 по количеству просмотров. Марафон состоялся при поддержке Минэкономразвития РФ, в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". Организатором выступила АНО "Национальное агентство "Мой бизнес".
В течение недели участники погружались в самые актуальные для бизнеса темы - от цифровизации процессов и эффективного маркетинга до работы с кадрами, финансовыми инструментами и нейросетями. В эфирах марафона выступили 45 экспертов, среди которых предприниматели, представители крупнейших российских компаний, маркетплейсов и банков, а также профессионалы из креативных индустрий.
"Мы объединили на одной площадке знания и опыт крупного бизнеса, известных специалистов и предпринимателей, чтобы дать самую актуальную и необходимую информацию бизнесу для успешного развития своего дела", - прокомментировала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Прямые эфиры, посвященные возможностям для предпринимателей, стали самыми популярными по количеству просмотров, на втором месте - управление кадрами, замыкают тройку маркетинг и сбыт.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?