Региональный минобр прокомментировал ЧП со школьником в Южном городе

Министерством образования Самарской области организовано служебное расследование в связи с происшествием в школе Волжского района, в результате которого 2 декабря одним из учащихся шестого класса получена травма во время пребывания в школе.

Установлено, что пострадавшему незамедлительно была оказана необходимая помощь в медицинском пункте школы, в сопровождении родителей ребенок доставлен в больницу и осмотрен специалистами.

По информации родителей школьника, состояние ребенка удовлетворительное, завтра он продолжит очное обучение в школе.

По итогам служебной проверки будут установлены обстоятельства и причины, способствовавшие происшествию, приняты административные меры в отношении виновных лиц, а также дополнительные меры профилактики в целях обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса.