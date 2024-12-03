Безработный самарец напал на улице на женщину-инвалида и избил ее тростью

В Самаре безработный 53-летний мужчина ограбил женщину, имеющую ограничения по здоровью, передает ГУ МВД по Самарской области.
В начале ноября в полицию Железнодорожного района обратилась 44-летняя женщина. Она рассказала, что на прогулке вдоль дома по ул. Гагарина познакомилась с мужчиной. Но скоро во время разговора новый знакомый внезапно сорвал с ее шеи висевший на шнурке сотовый телефон и ударил женщину кулаком и тростью, на которую та опиралась при ходьбе.
Злоумышленник потребовал пароль от сотового телефона, однако женщина отказалась его сообщать. После этого нападавший похитил рюкзак с личными вещами пострадавшей и скрылся. Причиненный материальный ущерб женщина оценила в 14 200 рублей.
Полицейским удалось вычислить подозреваемого - им оказался безработный 53-летний самарец. Его задержали, а похищенное изъяли. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что хотел все добытое продать, да не успел.
На виновника возбудили уголовное дело по статье "Грабеж", а дело передали в суд, где ему назначили наказание - полтора года исправительной колонии общего режима.
Последние комментарии
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