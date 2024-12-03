Геннадий Котельников поздравил юристов с профессиональным праздником

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников поздравил юридическое сообщество региона с Днем юриста, который отмечается во вторник, 3 декабря.

"Искренне и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём юриста!

Юридическое сообщество Самарской области составляют люди высокого уровня профессиональной компетенции, ответственные, порядочные, преданные своему долгу. Ваши знания и опыт широко востребованы в самых разных направлениях: формирование прогрессивного законодательства, правовое сопровождение деятельности предприятий и учреждений.

Вы защитники справедливости и Закона. Грамотно решая профессиональные задачи, вы создаете условия для укрепления законности и правопорядка, способствуете развитию экономики и социальной сферы, защищаете конституционные права граждан.

Особое значение сегодня имеет деятельность юридического сообщества по правовому просвещению и оказанию бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

Юристы Самарской Губернской Думы также активно работают в этом направлении. В рамках соглашения о взаимопомощи, подписанного Самарской Губернской Думой с региональным фондом "Защитники Отечества", на регулярной основе проводятся консультации по самым актуальным вопросам.

Искренне желаю всем юристам Самарской области новых успехов в работе на благо людей, во имя торжества Закона!

Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким!", — поздравил Геннадий Котельников.