Геннадий Котельников поздравил юристов с профессиональным праздником

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников поздравил юридическое сообщество региона с Днем юриста, который отмечается во вторник, 3 декабря.
"Искренне и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём юриста!
Юридическое сообщество Самарской области составляют люди высокого уровня профессиональной компетенции, ответственные, порядочные, преданные своему долгу. Ваши знания и опыт широко востребованы в самых разных направлениях: формирование прогрессивного законодательства, правовое сопровождение деятельности предприятий и учреждений.
Вы защитники справедливости и Закона. Грамотно решая профессиональные задачи, вы создаете условия для укрепления законности и правопорядка, способствуете развитию экономики и социальной сферы, защищаете конституционные права граждан.
Особое значение сегодня имеет деятельность юридического сообщества по правовому просвещению и оказанию бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.
Юристы Самарской Губернской Думы также активно работают в этом направлении. В рамках соглашения о взаимопомощи, подписанного Самарской Губернской Думой с региональным фондом "Защитники Отечества", на регулярной основе проводятся консультации по самым актуальным вопросам.
Искренне желаю всем юристам Самарской области новых успехов в работе на благо людей, во имя торжества Закона!
Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким!", — поздравил Геннадий Котельников.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.