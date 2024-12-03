Геннадий Котельников призвал самарцев почтить День неизвестного солдата

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников во вторник, 3 декабря, призвал жителей региона отдать дань уважения Дню неизвестного солдата.

"Ровно 10 лет назад — в 2014 году Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина была установлена памятная дата — День неизвестного солдата. 3 декабря мы вспоминаем всех российских и советских воинов, погибших в боевых действиях.

Мы отдаём дань глубочайшего уважения и памяти нашим Героям Великой Отечественной войны, помним о силе духа, с которой они отстаивали право на нашу свободу, ценности и традиции. Многие из них остались безымянны. Но благодаря им сегодня живем мы, наши дети и внуки.

В 2025 году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы — один из главных праздников нашей страны. Память о ней сегодня придаёт силы нашим бойцам, сражающимся на СВО, противостоять угрозам и вызовам, защищать от нацизма страну.

Сегодня наша важнейшая задача — сохранить историческую правду, восстановить и увековечить память о погибших героях. И, конечно, сделать всё, чтобы Победа вновь была за нами!

В День неизвестного солдата призываю всех самарцев быть достойными подвига героев, подаривших нам мир, свободу и независимость!

Отдавая сегодня дань памяти погибшим, мы понимаем, что этот день символизирует торжество жизни над смертью, вечную память и благодарность потомков", — обратился к землякам Геннадий Котельников.