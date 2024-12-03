16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Геннадий Котельников призвал самарцев почтить День неизвестного солдата Геннадий Котельников поздравил юристов с профессиональным праздником Депутаты СГД предлагают увеличить финансирование отрасли сельского хозяйства В Самарской области готовят земельную амнистию для бань и сараев В губдуме решили уточнить законодательство о валежнике

Законотворчество Власть и политика

Геннадий Котельников призвал самарцев почтить День неизвестного солдата

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников во вторник, 3 декабря, призвал жителей региона отдать дань уважения Дню неизвестного солдата.

"Ровно 10 лет назад — в 2014 году Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина была установлена памятная дата — День неизвестного солдата. 3 декабря мы вспоминаем всех российских и советских воинов, погибших в боевых действиях.

Мы отдаём дань глубочайшего уважения и памяти нашим Героям Великой Отечественной войны, помним о силе духа, с которой они отстаивали право на нашу свободу, ценности и традиции. Многие из них остались безымянны. Но благодаря им сегодня живем мы, наши дети и внуки.

В 2025 году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы — один из главных праздников нашей страны. Память о ней сегодня придаёт силы нашим бойцам, сражающимся на СВО, противостоять угрозам и вызовам, защищать от нацизма страну.

Сегодня наша важнейшая задача — сохранить историческую правду, восстановить и увековечить память о погибших героях. И, конечно, сделать всё, чтобы Победа вновь была за нами!

В День неизвестного солдата призываю всех самарцев быть достойными подвига героев, подаривших нам мир, свободу и независимость!

Отдавая сегодня дань памяти погибшим, мы понимаем, что этот день символизирует торжество жизни над смертью, вечную память и благодарность потомков", — обратился к землякам Геннадий Котельников.

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5