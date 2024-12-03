С затором на ж/д переезде возле Крутых Ключей разбираются сотрудники Госавтоинспекции

Утром 3 декабря на железнодорожном переезде возле мкр. Крутые Ключи образовался автомобильный затор.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, причиной стала авария на электросетях железной дороги, которая привела к сбою в работе звуковой сигнализации и шлагбаумов на переезде.

Регулировать движение пришлось экипажу ДПС отдела Госавтоинспекции Волжского района.

Полицейские поясняют, что Центр автоматической фиксации административных нарушений в области дорожного движения осведомлен о произошедшем. Фиксация правонарушений в период сбоя прекращена.