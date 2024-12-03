С затором на ж/д переезде возле Крутых Ключей разбираются сотрудники Госавтоинспекции

Утром 3 декабря на железнодорожном переезде возле мкр. Крутые Ключи образовался автомобильный затор.
По данным ГУ МВД России по Самарской области, причиной стала авария на электросетях железной дороги, которая привела к сбою в работе звуковой сигнализации и шлагбаумов на переезде.
Регулировать движение пришлось экипажу ДПС отдела Госавтоинспекции Волжского района.
Полицейские поясняют, что Центр автоматической фиксации административных нарушений в области дорожного движения осведомлен о произошедшем. Фиксация правонарушений в период сбоя прекращена.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?