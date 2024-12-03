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Власть и политика

В преддверии профессионального праздника юристов обучили работе с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью жизни, и сфера юриспруденции - не исключение. Обучение юристов работе с искусственным интеллектом открывает новые возможности и повышает эффективность их деятельности.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

В Самаре на площадке "Мой бизнес" 29 ноября в преддверии Дня юриста состоялось обучение по вопросам применения в правовой работе искусственного интеллекта по учебной программе "Цифровые технологии и искусственный интеллект в правовой работе". Участвовали 74 специалиста органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Самарской области.

"Мы организовали это обучение для того, чтобы погрузить юристов, профессионалов в искусственный интеллект во всех смыслах и дать понять, как его применять на практике, как можно использовать искусственный интеллект, чтобы получить результативность и эффективность в своей работе, - рассказал руководитель департамента административно-правовых отношений Сергей Осетров. - В юридической сфере использование искусственного интеллекта может помочь найти нужную информацию, судебное решение, аналогичное дело, чтобы что-то из него почерпнуть и использовать. Думаю, что эта сфера в перспективе очень полезна для того, чтобы анализировать данные с помощью искусственного интеллекта".

Спикерами стали в том числе и эксперты федерального уровня. Роман Вайнберг рассказал об особенностях работы с большими языковыми моделями и о том, как искусственный интеллект интегрирован в государственную и правовую область России сейчас.

"Юристам это обучение позволило получить практические знания и навыки, узнать для себя что-то новое в этой области, - прокомментировал представитель мастерской управления "Сенеж" Роман Вайнберг. - Это нужно как для их правовой работы, так и для дальнейшего понимания технологии, как они будут работать с такими инструментами".

Применение цифровых технологий и искусственного интеллекта открывает перед юристами новые горизонты возможностей, позволяя повысить эффективность, сократить издержки и улучшить качество услуг.

"Сегодня я представил понимание того, как технологии искусственного интеллекта вошли в нашу жизнь, с чего началось такое победоносное шествие этих технологий, как их можно изучать, как  использовать в профессиональной деятельности, к чему может привести применение этих технологий. И показал конкретные примеры, которые позволяют оценить возможность использования на уже конкретной профессиональной деятельности", - подчеркнул директор института информатики и кибернетики, профессор кафедры информационных систем и технологий Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королева" Александр Куприянов.

По итогам обучения участники приобрели знания в области цифровых технологий и искусственного интеллекта, применимых в правовой работе, и получили возможность повысить эффективность выполнения профессиональных обязанностей за счет автоматизации рабочих процессов.

"Сегодня было очень интересно услышать мнение коллег-юристов по такой важной и актуальной теме, как искусственный интеллект и их видение применения его в современной ситуации, - поделился впечатлениями участник обучения Максим Сугробов. - Мне кажется, в работу государственных и муниципальных служащих возможно внедрить искусственный интеллект и применять его на практике. Тем более что президент Российской Федерации Владимир Путин поручил сформировать программу по обучению искусственному интеллекту руководителей компаний и органов власти".

Обучение организовано подведомственным министерству труда, занятости и миграционной политики Самарской области АНОО ДПО "Таволга". Такое обучение проводилось впервые и служит первым шагом в этом направлении.

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