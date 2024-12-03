В Самарской области три ученицы пострадали из-за падения потолка в "Центре образования"

Прокуратура Чапаевска ведет проверку по факту обрушения в ГБОУ "Центр образования". Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.
В здании упали конструкции подвесного потолка. По данным надзорного ведомства, трех учениц доставили в больницу для осмотра и диагностики.
Теперь прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасное пребывание детей в образовательной организации.
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