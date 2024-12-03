В Самарской области три ученицы пострадали из-за падения потолка в "Центре образования"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Чапаевска ведет проверку по факту обрушения в ГБОУ "Центр образования". Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области