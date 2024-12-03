Из-за обрушения потолка в школе Чапаевска возбудили уголовное дело

В Чапаевске возбудили уголовное дело в связи с обрушением потолка в ГБОУ "Центр образования". Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, 3 декабря в школе упали подвесные потолочные панели. В результате несколько детей доставили в больницу.
Уголовное дело возбудили по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...