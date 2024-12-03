Авито Услуги: спрос на подшивание одежды увеличился на 25%

Спрос на подгонку одежды по фигуре увеличился среди российских потребителей на 23% по сравнению с ноябрём 2023 года и на 13% по сравнению с октябрём этого года. Предложение от швей на такие услуги возросло на 25% по сравнению с прошлым годом.
Данные предоставили аналитики Авито Услуг, оценившие ситуацию на рынке пошива и ремонта одежды накануне Нового года.
Выяснилось, что в холодную пору растёт спрос на тёплые свитера и носки. Россияне начали чаще обращаться за услугами по вязанию. По сравнению с ноябрём 2023 года спрос вырос на 23%, а по сравнению с октябрём 2024 года — на 4%. Предложение от мастеров за год увеличилось на 16%.
Спрос на кастомизацию одежды увеличился на треть — россияне начали чаще обращаться за индивидуальной машинной вышивкой. Это позволяет сделать собственный узор или лейбл в индивидуальном формате. Спрос на эту услугу вырос на 34% по сравнению с ноябрём прошлого года. Предложение от мастеров увеличилось на 54%.
За ремонтом одежды (штопкой, установкой заплаток) в ноябре 2024 года россияне стали обращаться на 16%, чем в ноябре прошлого года. За месяц же спрос изменился на 10%. Предложение от швей и портных за год увеличилось на 15%.
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