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ВТБ: рынок сбережений вырастет в следующем году на 21%

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн рублей. В следующем году темп роста замедлится, но составит более 21%, в результате чего портфель средств розничных клиентов может достичь 68,4 трлн рублей. Об этом в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Абсолютное большинство накоплений россияне хранят в рублях. В этом году рыночный портфель розничных пассивов в национальной валюте увеличится на 28% и составит 52,6 трлн рублей. В следующем году рублевый портфель депозитов, накопительных и текущих счетов вырастет на 22,5% и превысит 64 трлн.

ВТБ растет быстрее рынка. Портфель розничных пассивов банка во всех валютах вырастет в этом году в 1,5 раза и достигнет 10,3 трлн, из которых 9,6 трлн — пассивы в рублях. В следующем году банк планирует нарастить вложения клиентов на 30% (+3 трлн рублей). В результате общая сумма пассивов физлиц по итогам 2025 года достигнет 13,3 трлн рублей.

"В 2025 году рынок сбережений в России продолжит активный рост. Однако его темпы будут снижаться в случае реализации планов ЦБ по смягчению ДКП. Если инфляционное давление упадет, это отразится и на ключевой ставке, и на ставках по вкладам. Выгода от них настолько высокая, что хочется занять у друзей, чтобы разместить на депозите. Но такое окно возможностей не будет длиться долго, поэтому сейчас — оптимальное время, чтобы зафиксировать максимальные ставки на длительный срок", — добавил Георгий Горшков.

Гид потребителя

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