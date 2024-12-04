В Самарской области состоялся трехдневный инспекционный тур всероссийской образовательной программы "Открытая промышленность"

В Самарской области состоялся трехдневный инспекционный тур с экспертами АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) по посещению и оценки качества промышленных экскурсий на производственных предприятиях.

Сотрудники министерства туризма Самарской области совместно с экспертами АСИ и представителями туроператорских компаний посетили ряд предприятий–участников всероссийской образовательной программы "Открытая промышленность".

Участники инспекционного тура посетили "Самарский завод электромонтажных изделий" и моторвагонное метро "Безымянка" в городе Самара, завод "Тольятти каучук" и завод по изготовлению спортивных автомобилей "Лада Спорт" в Тольятти, фабрику печенья "Сладкодаров" в селе Новый Буян Красноярского района и экопарк "Бариновская мельница" в селе Бариновка Нефтегорского района. Эксперты оценили качество разработанных экскурсий на высоком уровне.

Промышленный туризм, как одно из направлений развития туризма, на региональном уровне решает ряд социально-экономических задач, способствует профориентации молодежи и повышает инвестиционную привлекательность региона. Важность повышения туристической привлекательности Самарской области неоднократно подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев, и формирование маршрутов с посещением промышленных и производственных площадок региона является приоритетным и емким направлением.

Предприятия Самарской области активно участвуют в обучающей программе АСИ "Открытая промышленность". Программа направлена на создание и внедрение модели развития промышленного туризма в регионах Российской Федерации в качестве механизма улучшения имиджа и повышения открытости российских региональных предприятий, формирования потребительской лояльности к продукции российских брендов, создания нового турпродукта для привлечения туристического потока.

В рамках программы участники получают теоретические знания по истории развития промышленного туризма, формированию и проведению экскурсий на предприятиях, разрабатывают технологические карты и тексты экскурсий под руководством наставников Агентства стратегических инициатив, формируют стратегические инициативы по развитию промышленного туризма на территории региона.