НРА подтвердило высокий уровень кредитного рейтинга НОВИКОМа

Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) подтвердило рейтинг дочернего банка Госкорпорации Ростех на уровне "AA|ru|" с прогнозом "стабильный". При этом базовый рейтинг (оценка собственной кредитоспособности без фактора поддержки акционера) повышен до уровня "А|ru|". Укрепление рейтинга обусловлено сильными рыночными позициями банка, обширной клиентской базой, высокими показателями рентабельности и эффективной интеграцией в бизнес-процессы основного акционера.

НОВИКОМ входит в ТОП-20 российских банков по размеру активов, которые на 1 октября 2024 года составили 840 млрд рублей. Дочерний банк Ростеха реализует стратегические инициативы и меры государственной поддержки приоритетных отраслей и сегментов экономики.

НОВИКОМ играет ключевую роль в финансировании и обслуживании ведущих высокотехнологичных отечественных производств, которые и составляют основу его качественной клиентской базы. Эксперты агентства отметили, что банк развивает сотрудничество также с федеральными, региональными и местными органами власти, институтами развития и фондами.

Повышение базового рейтинга банка учитывает высокое качество и растущую диверсификацию кредитного портфеля, других активов, качество и прозрачную систему корпоративного управления, эффективную организацию управления рисками, достаточность имеющихся в распоряжении НОВИКОМа источников фондирования, высокие показатели рентабельности и операционной эффективности. Отмечается устойчивая прибыльность НОВИКОМа: за девять месяцев 2024 года чистая прибыль банка составила 22,3 млрд рублей. Качество активов также остается на высоком уровне: кредиты, предоставленные корпоративным клиентам, занимают 76% совокупной ссудной задолженности, а сформированные резервы полностью покрывают возможные риски.

Банк продолжает развивать свою сеть, включающую головной офис в Москве, пять филиалов, 24 дополнительных офиса и зарубежное представительство в Республике Куба. Это обеспечивает высокую доступность его услуг для клиентов.

"В основе поступательного развития НОВИКОМа, без сомнения, тесное взаимодействие с акционером, его всесторонняя поддержка, утвержденная им стратегия. Но отрадно и то, что усилия самого банка были достойно оценены специалистами рейтингового агентства НРА, и базовый рейтинг банка, отражающий качество управления всеми ключевыми бизнес-процессами и балансом, был повышен на одну ступень. Это свидетельствует о росте стоимости вложений акционера в капитал банка", — подчеркнула Председатель Правления банка, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.