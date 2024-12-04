Сельчанка из Самарской области грозилась убить родственницу

В Приволжском районе Самарской области задержали местную жительницу по подозрению в угрозе убийством. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, женщина поссорилась с 44-летней родственницей, с которой они живут в одном доме. Во время конфликта подозреваемая взяла со стола нож, замахнулась на потерпевшую и начала угрожать.
При опросе задержанная признала вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью").
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...