Сельчанка из Самарской области грозилась убить родственницу

В Приволжском районе Самарской области задержали местную жительницу по подозрению в угрозе убийством. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, женщина поссорилась с 44-летней родственницей, с которой они живут в одном доме. Во время конфликта подозреваемая взяла со стола нож, замахнулась на потерпевшую и начала угрожать.

При опросе задержанная признала вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью").