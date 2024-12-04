Самарца осудили на 17 колонии за изготовление более 20 кг мефедрона

Самарский областной суд огласил приговор по уголовному делу о незаконном производстве наркотического средства в особо крупном размере.

Как установил суд, в период с 1 октября по 29 ноября 2023 г. 30-летний житель Самары оборудовал нежилое помещение на земельном участке в Красноярском районе, создав в нем условия для производства синтетических наркотиков.

И в это же время, используя программы для анонимного выхода в сеть "Интернет", он приобрел у неустановленного человека необходимые прекурсоры, оборудование и химические компоненты, которые перевез на тот же земельный участок, где хранил для производства наркотиков. А в последствии он изготовил более 20 кг мефедрона, что согласно действующего законодательства соответствует особо крупному размеру.

26 ноября Самарский областной суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконные приобретение, перевозка и хранение прекурсоров наркотических средств, совершенные в особо крупном размере), и окончательно назначил ему по совокупности преступлений наказание в виде 17 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.