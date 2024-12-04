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Общество

Почти 4 тысячи новых контейнеров для мусора поступило в Самару

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии Самары получил 3784 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Пополнение контейнерного парка города позволит добавить новые емкости там, где это необходимо, сформировать резервный фонд, а также ликвидировать отставание по своевременной замене мусоросборников, образовавшееся за пять предыдущих лет.

Такое обновление стало возможным благодаря субсидии из областного бюджета. В этом году власти Самары получили более 113 млн руб. на покупку мусоросборников, ремонт контейнерных площадок и устройство новых.

По информации заместителя главы — руководителя департамента городского хозяйства и экологии Александра Андриянова, количество закупленных емкостей определяется на основе аналитики состояния площадок, которую проводит ведомство.

"Часть емкостей по истечении времени пришла в негодность. Какие-то повреждены от вандальных действий. Например, поджог контейнеров. Идет расширение контейнерных площадок и устройство новых, где нужны новые контейнеры. Дополнительно сейчас заключается контракт на поставку 66 бункеров объемом 8 кубических метров", — объяснил Андриянов.

Кроме приобретения мусоросборников, в ближайшее время в Самаре отремонтируют более 160 контейнерных площадок.

"Содержание мест накопления отходов — это работа глав и управляющих организаций. Так, как это было организовано раньше, не подойдет. Площадки, на которых наблюдается регулярная переполняемость, должны быть дополнены новыми контейнерами. Под крупногабаритные отходы нужно установить мегабаки, чтобы люди не бросали диваны и шкафы на газон. Если места под такие емкости найдутся не в каждом дворе, значит разместить несколько на один микрорайон, а схему размещения довести до жителей. Каждый должен знать, куда следует нести мусорный пакет, а куда — старый шкаф и диван. И пора избавляться от старых привычек захламлять площадки строительным мусором. Это противоправные действия, с которыми мы сейчас боремся", — прокомментировал министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Артем Ефимов.

Мероприятия по наведению порядка в сфере ТКО касаются не только областной столицы. Напомним, ранее Правительство региона рассмотрело заявки муниципальных образований на оказание поддержки. По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева сумма, выделенная в текущем году как "скорая помощь" муниципалитетам, составила более 324 миллионов рублей. Предусмотрено приобретение свыше 6,8 тыс. современных контейнеров и ремонт более 800 мест накопления отходов. Так, например, в Сызрани уже  приступили  к  ремонту 52 контейнерных площадок. На 4 декабря уже выполнено 30% работ. До конца года муниципалитет закупит 900 мусоросборников и 101 бункер. Мероприятия  ведутся на территории всего региона.

На 2025 г. на указанные цели заложено 861 миллион рублей, что в 10 раз превышает уровень расходов 2024 г., с которого началось преобразование в сфере обращения с ТКО. Всего планируется отремонтировать и обустроить почти 3000 контейнерных площадок, закупить более 12 тыс. мусоросборников и оказать поддержку муниципалитетам в ликвидации 20 несанкционированных свалок.

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