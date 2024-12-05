В Самарской области проходит форум "Мой бизнес 63. Люди. Технологии. Решения"

Предпринимательский форум ежегодно проводится в декабре областным минэкономразвития. Это площадка для подведения итогов и построения новых целей, обмен стратегиями и идеями, а также проверенный материал от экспертов. В течение двух дней региональные и федеральные эксперты расскажут участникам о финансовых стратегиях, минимизации рисков, создании эффективной системы управления, работе с командой. Участники также обсудят темы семейного бизнеса, применения искусственного интеллекта, стратегии развития бизнеса в уникальной нише и многое другое.
Создание комфортной бизнес-среды и благоприятного инвестиционного климата — одна из приоритетных задач для управленческой команды региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым. "От успешности работы бизнеса зависит развитие Самарской области", — отмечал ранее глава региона. Форум "Мой бизнес 63" проводится в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".
"Ежегодно площадка форума дает нам возможность встретиться с бизнесом, обсудить то, что волнует их здесь и сейчас. Мы фиксируем рост интереса к предпринимательству, рост информированности о возможностях, которые предоставляет государство бизнесу, рост вовлеченности в активное региональное бизнес-сообщество, — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Самарская область — один из регионов-лидеров страны по количеству субъектов МСП. В текущих условиях бизнес, пользуясь механизмами господдержки и своей высокой адаптивностью к новым вызовам, идет вперед, уверенно развивается, создает рабочие места".
Программа форума разделена на 5 тематических треков, участие в которых принимают эксперты федерального и регионального уровней. В первый день участники обсудили, как создать и развить успешный бизнес в любых условиях, поговорили о финансовых стратегиях, искусственном интеллекте, посетили мастер-класс по креативному контенту и практикум по эффективным системам управления.
"Участие в форуме "Мой бизнес" для меня уже традиция. И вообще весь последний год у меня проходит под лозунгом "Не пропустить ничего". И я заметила: чем больше проявляешь активности, тем больше появляется идей и мыслей", — поделилась основатель бренда украшений "Бунтарка" Ирина Шарова.
"Я пришел, чтобы послушать про искусственный интеллект в бизнесе. Эта тема новая, интересная, я считаю, что за ней будущее, — отметил участник форума, самозанятый Виктор Тимофеев. — На форуме я впервые, здесь чувствуется поддержка, желание предпринимателей развиваться. Как правило, у меня на таких событиях возникают какие-то новые мысли и появляются какие-то перспективные вещи для реализации".
Во второй день форума запланированы панельные дискуссии, лектории и мастер-классы.
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Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?