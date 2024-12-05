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Годовой отчет НОВИКОМа вошел в тройку лучших

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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НОВИКОМ вошел в топ-3 ежегодного конкурса годовых отчетов, организованного ведущим рейтинговым агентством RAEX. В процессе отбора победителей имиджевые продукты всесторонне анализировались представительным жюри, куда вошли руководители крупнейших российских дизайн-бюро. Дочерний банк Ростеха занял третье место среди финансовых организаций в номинации "Лучший дизайн годового отчета".

Фото: предоставлено Новикомбанком

Отчет дочернего банка Ростеха завоевал третье место в номинации "Лучший дизайн годового отчета" в категории "Финансовый сектор" — среди 16 банков и других финансовых компаний.

Годовой отчет НОВИКОМа впервые выполнен в новом фирменном оформлении. В дизайне использованы "инженерные" мотивы, визуализированы технологичные материалы — кремний, металл и стекло, элементы микроэлектроники и компьютерных технологий. Печатная версия отчета упакована в футляр из акрила с паттерном, стилизованным под дорожки электронных микросхем.

Напомним, в мае 2024 года банк объявил о ребрендинге, заявив о новом позиционировании в качестве первого банка технологического развития. Обращение банка к российскому инженерному корпусу как основной движущей силе развития технологий и ключевому клиентскому сегменту банка отражено в элементах нового фирменного стиля бренда: в основе логотипа — символический чертеж, цвета — фиолетовый, сиреневый и графит — подчеркивают основательность и при этом устремленность Банка в будущее.

"В этом году RAEX впервые выделило финансовые организации в отдельную категорию участников рейтинга годовых отчетов. Мы рады видеть расширение количества конкурсантов из этой сферы и отметить многолетних участников, которые из года в год демонстрируют высокое качество годовых отчетов. НОВИКОМ участвует в конкурсе четыре года. Поздравляем банк с успехом и надеемся, что финансовые организации продолжат активно принимать участие в проекте", — подчеркнула директор по коммуникациям RAEX Ирина Саблинская.

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