В Самарской области определили обладателей Национальной премии "Бизнес-успех"

В среду, 4 декабря, на площадке регионального форума "Мой бизнес 63. Люди. Технологии. Решения" состоялся региональный этап Национальной премии "Бизнес-успех". В этом году на участие поступило более 200 заявок, из которых были отобраны 24 финалиста. Это предприниматели с проектами в сфере производства, сельского хозяйства, креативных индустрий и др. Региональный этап премии проводится областным минэкономразвития в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Уже третий год подряд мы проводим региональный этап премии "Бизнес-Успех". За это время его участниками стали более 700 предпринимателей региона, - сообщил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Для нас это возможность отметить лучших представителей бизнес-сообщества, которые активно инвестируют в регион, вкладываются в свое развитие, в создание новых рабочих мест и используют для этого все существующие возможности. Поздравляю победителей и желаю им достойно представить Самарскую область на федеральном этапе премии!"

Все финалисты представили свои предприятия конкурсной комиссии, делились успехами и планами дальнейшего развития. В каждой номинации эксперты определили самые перспективные бизнес-проекты - теперь они представят регион на федеральном этапе премии.

"Ежегодно премия ищет и находит лучшие проекты, популяризирует их в Самарской области и на территории всей Российской Федерации. Предприниматели, которые победили и поедут на федеральный этап в Москву, получат совершенно новые возможности: это и образовательные программы, и возможность пообщаться с коллегами из других регионов, и, может быть, даже создать совместный бизнес-проект", - отметила генеральный директор Премии "Бизнес-Успех" Юлия Вепринцева.

Обладателями премии "Бизнес-Успех" в 2024 году стали:

- Лучший производственный проект - ООО "Тесвел" (Самара)

- Лучший молодежный проект - ИП Дмитрий Брижак (Самара)

- Лучший технологический проект - ООО "Иминера" (Самара)

- Премия для самозанятых - Ольга Жмиевская (Самара)

- Лучший женский проект - ООО "Ипотечный дом" (Сызрань)

- Лучший проект в сфере креативных индустрий - ИП Ирина Шарова (Самара)

- Семейный бизнес - ООО "Золотой хмель" (с. Старый Аманак)

- Лучший проект в сфере ЗОЖ - ООО "Арсенал Атлета" (Самара)

- Спецприз от оргкомитета премии - ООО "Волга Мама" (Сызрань)

- Народный предприниматель - ГКФХ Владимир Рузанов (с. Соковинка)

"Эмоции, конечно, зашкаливают, я еще, наверное, не до конца осознаю, но очень-очень радостно получить такую награду, признание публики и людей, которые уже отстроили свой бизнес или развивают нашу Самарскую область. Это очень ответственно. Сегодня у меня был девиз "Бойся, но делай", ведь именно там, куда ты боишься идти, есть рост, развитие, движение. Бойтесь, переживайте, волнуйтесь, но делайте. Потому что возможности открываются безграничные", - поделилась эмоциями Ольга Жмиевская, победительница в номинации "Премия для самозанятых".

"Мне очень приятно, что наш проект заметили, оценили по достоинству, - признается лауреат премии в номинации "Лучший молодежный проект", индивидуальный предприниматель Дмитрий Брижак. - Наша школа "Танцуй от сердца" существует уже семь лет, мы помогаем родителям и детям улучшить их времяпрепровождение, их совместную творческую деятельность. У нас большие планы по развитию. К 2030 году планируем открыть 100 филиалов, есть над чем работать, а премия - как стимул двигаться только вперед".