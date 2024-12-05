Более шести лет колонии получил самарец за крупную партию марихуаны и гашиша

Кировский районный суд Самары вынес приговор 44-летнему местному жителю, которого обвиняли в незаконном обороте наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

30-летного мужчину в состоянии наркотического опьянения задержали в конце февраля 2024 г. на ж/д станции "Средневолжская". Как оказалось, наркотик он приобрел у дома по ул. Олимпийской.

После этого транспортные полицейские пришли к предполагаемому сбытчику, которые оказался безработный неоднократно судимый обвиняемый. В его квартире изъяли более 3 кг марихуаны и более 700 г гашиша.

Следователи выяснили, что мужчина вырастил наркосодержащие растения на даче и планировал сбывать.

Суд приговорил самарца к шести года и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Это судебное решение уже вступило в законную силу.