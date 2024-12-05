16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более шести лет колонии получил самарец за крупную партию марихуаны и гашиша Сжегший людей заживо просит в суде отсрочку 19-летнего лишения свободы В Самаре мужчине, сообщившему о намерении взорвать отдел полиции, заменили условный срок на реальный В Самаре смягчили приговор предполагаемому лидеру ОПГ "Законовские" Изумрудову В Сызранском районе вынесли приговор виновнику ДТП с тремя погибшими

Суды Происшествия

Более шести лет колонии получил самарец за крупную партию марихуаны и гашиша

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Кировский районный суд Самары вынес приговор 44-летнему местному жителю, которого обвиняли в незаконном обороте наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Фото: Сызранское ЛО МВД РФ на транспорте

30-летного мужчину в состоянии наркотического опьянения задержали в конце февраля 2024 г. на ж/д станции "Средневолжская". Как оказалось, наркотик он приобрел у дома по ул. Олимпийской.

После этого транспортные полицейские пришли к предполагаемому сбытчику, которые оказался безработный неоднократно судимый обвиняемый. В его квартире изъяли более 3 кг марихуаны и более 700 г гашиша.

Следователи выяснили, что мужчина вырастил наркосодержащие растения на даче и планировал сбывать.

Суд приговорил самарца к шести года и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Это судебное решение уже вступило в законную силу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5