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С 12 по 15 декабря в Удмуртии пройдет исторический турнир — юбилейная 55-я "Ижевская винтовка" — старейшие всероссийские соревнования по биатлону.

Фото: Министерство спорта Самарской области