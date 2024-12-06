В Самарской области начали выпускать детскую карту жителя

Оформить карту можно детям от 6 до 14 лет, она доступна к заказу с 1 декабря в отделениях ВТБ. По аналогии со взрослой, детскую карту жителя можно использовать как обычную банковскую, а также в качестве льготного проездного, ключа от домофона, а в перспективе — пропуска в школу.

Эмиссия детской карты является продолжением основного проекта "Карта жителя Самарской области". Она привязывается к счету одного из родителей. Это позволяет контролировать траты ребенка и устанавливать лимит на расходы.

"Это новый продукт, который мы планируем развивать в партнерстве со школами региона. Мы хотим сделать карту не только платежным инструментом, но и пропуском, а также обеспечить возможность оплаты школьного питания. Проект активно развивается: растёт число партнеров, увеличивается аудитория пользователей. С начала массовой эмиссии мы уже выпустили в регионе более 230 тысяч карт жителя", — сообщил управляющий ВТБ в Самарской области, вице-президент банка Максим Папков.

Проект "Карта жителя Самарской области" поддерживает Правительство региона, банки-партнеры и платежная система "Мир". Карта объединяет транспортные, социальные и сервисные функции, а также полис обязательного медицинского страхования. В проекте участвует более 150 региональных организаций, включая спортивные и торговые компании.

"Сейчас по проекту карты жителя Самарской области доступен целый ряд сервисов. Мы активно развиваемся и имеем много планов, включая улучшение механизмов использования карты в повседневной жизни. Мы стремимся сделать карту семейной, чтобы ей пользовались не только взрослые, но и дети", — прокомментировал заместитель директора ГБУ СО "Цифровой регион" Максим Карсаков.

Карта жителя Самарской области является полноценной именной банковской картой. На нее можно зачислять социальные выплаты, пенсию и заработную плату. Порядка 90% всех карт жителя Самарской области выпускает ВТБ, ежемесячно за ее оформлением в местные отделения обращается более трех тысяч человек.