Три человека пострадали в опрокинувшейся Lada Largus под Самарой

В четверг, 5 декабря, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:20 60-летний водитель Lada Largus двигался со стороны трассы Самара — Волгоград в направлении пос. Черновский. На 17 км дороги он съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся.

В аварии пострадали трое пассажиров: мужчины 30 и 28 лет, а также 32-летняя женщина. Всех их госпитализировали.