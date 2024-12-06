В ОЭЗ "Тольятти" построят производство вспомогательных компонентов для лекарств

В особой экономической зоне "Тольятти" прошло заседание экспертного совета под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.
Участники заседания утвердили заявку компании, которая станет резидентом флагманской инвестиционной площадки региона.
"Новый инвестор намерен построить в ОЭЗ производство вспомогательных компонентов, применяемых в фармацевтической промышленности. Общий объем инвестиций составит 330 млн рублей", — рассказал Дмитрий Богданов.
Потребителями продукции нового резидента станут производители лекарственных средств. Запустить завод планируется в конце 2025 года.
Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит — в развитие Самарской области.
Особая экономическая зона "Тольятти" — ведущая инвестплощадка региона, флагманский проект развития Самарской области. Здесь резиденты получают готовые земельные участки с подведенными инженерными коммуникациями, налоговые льготы, административное сопровождение на всех этапах реализации проекта.
ОЭЗ традиционно входит в число наиболее эффективных и привлекательных инвестплощадок страны. Резидентами ОЭЗ являются 38 компаний, 20 из них запущены в работу. Инвесторы уже вложили в реализацию своих проектов более 53 млрд рублей, создали свыше 3 тысяч новых рабочих мест.
Поддержка бизнеса в Самарской области реализуется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".
Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?