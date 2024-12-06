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Государство и Бизнес Экономическая политика

В ОЭЗ "Тольятти" построят производство вспомогательных компонентов для лекарств

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В особой экономической зоне "Тольятти" прошло заседание экспертного совета под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Участники заседания утвердили заявку компании, которая станет резидентом флагманской инвестиционной площадки региона.

"Новый инвестор намерен построить в ОЭЗ производство вспомогательных компонентов, применяемых в фармацевтической промышленности. Общий объем инвестиций составит 330 млн рублей", — рассказал Дмитрий Богданов.

Потребителями продукции нового резидента станут производители лекарственных средств. Запустить завод планируется в конце 2025 года.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит — в развитие Самарской области.

Особая экономическая зона "Тольятти" — ведущая инвестплощадка региона, флагманский проект развития Самарской области. Здесь резиденты получают готовые земельные участки с подведенными инженерными коммуникациями, налоговые льготы, административное сопровождение на всех этапах реализации проекта.

ОЭЗ традиционно входит в число наиболее эффективных и привлекательных инвестплощадок страны. Резидентами ОЭЗ являются 38 компаний, 20 из них запущены в работу. Инвесторы уже вложили в реализацию своих проектов более 53 млрд рублей, создали свыше 3 тысяч новых рабочих мест.

Поддержка бизнеса в Самарской области реализуется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

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