Под Самарой сотрудник насосной станции погиб из-за нарушений техники безопасности

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.