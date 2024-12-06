Под Самарой сотрудник насосной станции погиб из-за нарушений техники безопасности

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.
Ранее в Кинеле машинист насосных установок был найден мертвым в помещении приемного отделения канализационной насосной станции. По версии следствия, мужчина отравился метанолом из-за того, что сотрудники теплоэнергетической компании нарушили требования по охране труда.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...